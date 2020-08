Samuel García responde a acusaciones de machismo

Luego de que la madrugada de este lunes el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez se volvieran tendencia en redes por un supuesto comportamiento machista, el político reaccionó a las acusaciones.

Fue durante una transmisión en vivo de la pareja de Monterrey, Nuevo León para compartir a sus seguidores su nuevo 'estilo de vida' luego de que Mariana diera positivo a COVID-19, donde Samuel reaccionó a la postura en la que ella estaba sentada.

“Baja la pierna, estás enseñando mucha pierna” para finalizar argumentando: “pues me casé contigo pero pa’mi, no para que andes enseñando”, dijo.

Cientos de usuarios de Twitter le reprocharon el acto y compartieron las maneras en las que la misoginia y machismo se reflejan en las parejas.

El actual Secretario General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano​, Jorge Álvarez Máynez, compartió esta mañana un tuit para pronunciarse al respecto.

"Una buena cantidad de agresiones y expresiones de violencia contra las mujeres se han escondido en el “humor” y la presunta ligereza con la que las repetimos. Este es el momento para entenderlo, tomarlo en serio y rectificar,@samuel_garcias No hay margen para la incongruencia.", escribió.

A lo que el senador respondió: "De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar.