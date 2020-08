'Yo enseño lo que quiera'; el movimiento contra Samuel García

A raíz de la polémica surgida en torno a Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano, por reprocharle a su esposa Mariana Rodríguez, por 'enseñar demás', usuarios en redes sociales se han pronunciado contra él y sus palabras con el hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera.

Dicho movimiento que busca invalidar los reclamos de García a la 'influencer', consiste en compartir alguna fotografía enseñando las piernas en una posee similar a la que tenía Rodríguez mientras transmitía en vivo con su pareja.

Ver video y leer más: Critican a senador Samuel García por reprocharle a su esposa que 'enseña pierna'

"Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna (...) No andes enseñando la pierna. Me case contigo pa' mí, no para que andes enseñando", dice García en el video, el cual tras viralizarse en la red no tardó en generar críticas entre usuarios que lo señalan de ser 'posesivo' y 'machista'.

Mi cuerpo es mío y yo decidió a quien se lo enseñó, cuando y como. pic.twitter.com/SkdPTWD3V0 — Betty (@SofRueda5) August 10, 2020

Baja la cámara, Mariana.#YoEnseñoLoQueQuiera y estar casada/en relación no cambia la autonomía que tengo sobre mi cuerpo. Nadie más decide qué muestro, cuándo ni cómo.



No queremos políticos machistas ni misóginos. Esos son los verdaderamente cancelados, #SamuelGarcia pic.twitter.com/USA4PbDJav — Daniela Arias (@darias_sanchez) August 10, 2020

#YoEnseñoLoQueQuiera #AmigaDateCuenta



Samuel Garcia al ver que su carrera política ha quedado sepultada...



Mariana se encargo de darle el golpe final. pic.twitter.com/m4hRoCnOKZ — (@bebetolicea) August 10, 2020