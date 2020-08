Adolescente responde a quienes dicen que se parece a Michael Jackson

Lorun Elisabeth es una joven de 17 años que vive en Manchester, Inglaterra, que se ha vuelto viral por su parecido físico con el cantante fallecido Michael Jackson.

La chica compartió una selfie en su cuenta de Twitter y no tardó para que los comentarios se llenaran de comparaciones, detalla el diario The Mirror.

"Vi el lado divertido, no soy de los que se ofenden por algo que alguien haya dicho en línea sobre mí en realidad. Creo que está bastante claro que en esa imagen me parezco mucho a Michael Jackson. Entonces, supongo que la gente simplemente lo siguió y ahora soy conocida como la 'chica Michael Jackson’. Mucha gente lo ha retuiteado con letras populares de Michael Jackson, que me parecen divertidísimas”, declara Lorun.