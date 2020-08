Médico ayuda a dar a luz a mujer a la que también asistió al nacer

Lauren Cortez, que vive en San Antonio, Texas, informó a finales de julio en su cuenta de Twitter el nacimiento de su hijo Logan. Fue en ese tuit que añadió: “25 años después, el médico que me dio a luz ayudó a dar a luz a mi hijo”, compartiendo fotografías de ambos momentos.

El médico en cuestión es Bryan Cox, que trabaja en el Seven Oaks Women Center, y quien cuenta que ahora pregunta a toda mujer menor a los 33 años, tiempo que lleva trabajando como ginecólogo, si fue él el médico que las vio nacer.

25 years later, the doctor who delivered me also delivered our son!! pic.twitter.com/RMgskxGiU2