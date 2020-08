Desaprovecha CFE red de ductos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene subutilizada parte de su red de ductos --por los que está pagando el total de la capacidad-- sin permitir la entrada a otros potenciales clientes que sufren la escasez del energético.

Uno de sus ductos insignia y con mayor capacidad de transporte es el marino que entró en operación en septiembre del año pasado, pero del que apenas está utilizando alrededor del 32 por ciento, de acuerdo con datos del último boletín electrónico de TC Energía, empresa operadora del ducto.

El marino tiene una capacidad de transporte de hasta 2 mil 600 millones de pies cúbicos de gas diarios y corre desde Brownsville, Texas, hasta Tuxpan, Veracruz.

Sin embargo, la CFE no lo está aprovechando en su totalidad y tampoco ha puesto la capacidad sobrante a disposición del mercado.

"Ese ducto está subutilizado, lo que puede agregarse a la interconexión en Monte Grande es alrededor de medio millón de pies cúbicos de gas", dijo Eduardo Prudhomme, ex director del Cenagas y especialista de gas natural.

El gasoducto realizará entregas de gas a la central eléctrica de Altamira, la interconexión Monte Grande y el gasoducto de TC Energy Tamazunchale en Naranjos.

Junto con la reconversión de la estación de compresión de Cempoala, debería permitir que el suministro también fluya hacia el sur de México, un área que ha sufrido escasez debido a la caída de la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Tanto las interconexiones con el ducto marino, como en el tramo Wahalajara --que va de la cuenca de Waha, en Estados Unidos, para conectar Aguascalientes y Guadalajara--, podrían servir para ofrecer más capacidad al sistema y a otros usuarios, pero a la fecha, la CFE no ha mostrado interés en ceder una parte.

Cenagas es el encargado de convocar a los interesados y licitar cierta capacidad a partir de los puntos de interconexión donde se conectan los ductos de CFE.

A partir de las rutas que nacen de esos puntos, es donde se podría implementar un mecanismo de asignación de capacidad, también conocido como temporada abierta. De acuerdo con datos de la Administración Energética de Estados Unidos, el volumen exportado desde Brownsville, que es de donde baja el gas de Estados Unidos, y se conecta al sistema Wahalajara, es de alrededor de 600 millones de pies cúbicos diarios hasta mayo pasado, por lo que su capacidad también está subutilizada.

"El problema es que CFE está perdiendo dinero, la capacidad está sobrada, las plantas no van a estar listas en cuatro años.

"CFE podría vender la capacidad para ahorrarse la tarifa que paga mensualmente. Si como comercializador decide vender molécula podría llegar venderle a otros clientes del sector industrial, hotelero, e incluso BP o Pemex y eso permitiría tener más recursos a CFE", explicó Daniela Flores, titular del área de midstream y downstream de la consultora Talanza Energy.

Las disposiciones en materia de acceso abierto establecen que si en un periodo de tres meses consecutivos a la entrada en operación del ducto el dueño de la capacidad no la usa, entonces tendría que ponerla a disposición del mercado.

Sin embargo, la poca claridad en las reglas de acceso abierto y de una regulación por parte de la CRE dejan en incertidumbre al mercado sobre cómo acceder más capacidad.

Para Prudhomme es necesaria una mayor claridad en la asignación de capacidad y en medio de la incertidumbre, parece que se quiere privilegiar a Pemex y a CFE.

"El principio de 'use it or loose it' básicamente no existe, aunque hay disposiciones en la Ley (de Hidrocarburos), la CRE no ha hecho ninguna regulación al respecto al mercado secundario", aseguró.

A la fecha, CFE es el principal jugador del mercado de comercialización de gas, y la falta de reglas claras no abonan a una mayor competencia.

"CFE hizo toda su red para él, no hay una intención de abonar al mercado o mejorar las situaciones de suministro del resto de los usuarios, al final está acaparando capacidad y lo acomoda a su conveniencia ", dijo Prudhomme.

David Rosales, ex funcionario de la Sener y especialista en gas, consideró que CFE no está en posibilidades de utilizar toda la capacidad de sus ductos, pues no cuenta con la infraestructura suficiente para desahogar el gas. Por ello, ceder capacidad, resultaría incluso benéfico para la comisión.

"CFE debería ser el primer motivado para obtener capital de ello", expuso.