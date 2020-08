'Suceda lo que suceda, no habrá gasolinazos', promete AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario hizo un reconocimiento a los empresarios que, dijo, han contribuido a mantener estables los precios de los combustibles en el país.

Asimismo, refrendó el compromiso de su administración para no realizar más "gasolinazos", señalando que así también se permitirá que no haya una inflación mayor generalizada de precios.

"Suceda lo que suceda, no habrá más 'gasolinazos'", aseguró López Obrador, al tiempo que reafirmó que para esto se trabaja con Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda.

"Vamos a seguir con esta política de no aumentar los precios de los combustibles. No va a haber gasolinazos, suceda lo que suceda. Ahora que enfrentamos la caída en los precios del petróleo crudo, el petróleo que exportamos y que, al mismo tiempo, se redujo por la pandemia, en el consumo, bajó el precio de gasolina de importación y bajó el precio al combustible, y en vez de inventar un impuesto, decidimos que bajaran también los precios de los combustibles", dijo.

"Desde que llegamos al gobierno decidimos no aumentar los precios de los combustibles. Hemos cumplido y vamos a continuar con eso", agregó López Obrador.

El mandatario señaló que la iniciativa privada que distribuye gasolina debe de tener utilidades, una ganancia razonable y no excesiva, y que no dañe a la economía popular.

"Un reconocimiento a empresarios que se dedican a la distribución de combustibles y que han actuado con responsabilidad social manteniendo precios justos, tanto en gasolinas como en diésel, en gas. Vamos a hacer un reconocimiento público con esta actitud, por esta forma de proceder, siempre se tiene que considerar que la iniciativa privada tienen que tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable, no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no dañe, que no afecte la economía familiar, popular, nacional, por eso es muy importante el que se haga este reconocimiento".

"Las gasolinas son fundamentales, no solo porque mueven a personas, mercancías, sino porque su precio influye mucho en la carestía de la vida, en la inflación. Si aumenta mucho la gasolina, se registra de inmediato un aumento de otros precios.

"Ha habido una respuesta, una actitud responsable de todos los dueños, de administradores de los expendios de distribución de gasolinas".

El presidente López Obrador reclamó que en sexenios pasados se pensaba que si aumentaba la gasolina, "pues no afectaba".

"Un secretario de Hacienda que llegó a sostener que el gasolinazo no afectaba a la población, porque la mayoría de la población no tenía automóviles. ¡Imagínense ese razonamiento!".