Las palabras tienen palabra

"Se luchó a bayoneta calada"; "un barco de gran calado"; "el terrible frío calaba hasta los huesos" son expresiones, como hay muchas otras, en las que se usa el verbo calar o sus derivados. Esto nos hace ver que la palabra "calar" tiene una gran variedad de aplicaciones basadas en su diversidad de significados.

Dice el diccionario que el verbo calar se refiere a un líquido que penetra a través de un cuerpo permeable. De ahí la expresión, cuando hace un frío terrible que penetra a través de la ropa, a través de la carne y parece que llega hasta los huesos.

La bayoneta es un especia de espada que usaban los soldados de infantería adaptada a su fusil para la lucha cuerpo a cuerpo. Eso nos lleva a otro significado del verbo calar que es armar. La bayoneta calada es la que se arma adaptándola al fusil.

Calar se refiere también a un barco y significa alcanzar determinada profundidad por la parte del casco. Por eso se habla de un barco de gran calado, cuando el casco que es su parte inferior penetra en el agua hasta una considerable profundidad.

Cuando va uno al mercado de frutas y verduras y quiere comprar una sandía pide que se la den "calada" porque no quiere llegar a su casa y al partirla -la sandía, claro- encontrarse con que está desabrida, verde… ¡vaya! Que no está lo suficientemente madura. En este caso, calar la sandía es cortarle un pedazo para probarla.

Si le dice alguien que compró una caladora, lo más probable es que se esté refiriendo a una sierra que sirve para cortar madera, plástico o algún material similar. Calar es agujerearlo -o agujerarlo- o cortarle algunos fragmentos que en la tela darían idea de un "encaje".

Calar es también probar a alguien para conocer sus intenciones y también es incomodar, molestar, por ejemplo: "Este traje no es de la talla adecuada. Cuando me lo pongo me cala".

Una cala es una ensenada pequeña. ¿Y qué es una ensenada? Pues es una parte de mar que entra en la tierra. La labor que se hace en una tela sacando hilos para formar figuras ornamentales es también una cala y el verbo que determina esa acción es calar.

También se le llama cala al plomo que se le pone al anzuelo para que se hunda y así como los que mencioné, hay muchos otros conceptos que se entienden como significados del verbo calar.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA:

Agustín Sánchez: ¿lamer o lamber?

RESPUESTA:

Lo correcto es "lamer". El verbo "lamber" está prácticamente en desuso.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Frase de Fray Luis de León: "Faltan palabras de la lengua para los sentimientos del corazón".