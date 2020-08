Pequeñas especies

Agosto, mágico mes

Al llegar a la universidad me di cuenta que había una sobrepoblación de bellas estudiantes en Durango, el cortejar una chica implicaba para un universitario; visitarla a diario, transporte, eludir hermanos, invitaciones al cine, obsequios, perder la cena diariamente de la casa de asistencia. La carencia de efectivo y el exceso de tarea que encargaban en la facultad, eran motivos desalentadores para pensar seriamente en noviazgos, recuerdo que decían, "La novia de estudiante, jamás es la esposa de profesionista". Pasaron cinco años y a la edad de veintidós me encontraba titulado, con trabajo y soltero. Tenía algunos meses de haberme graduado y ya me encontraba trabajando de veterinario rural de gobierno en el municipio de Súchil, Durango. El padrino de generación nos ofreció empleo, siempre y cuando aprobáramos los exámenes de admisión para el programa de extensión agrícola en la secretaría de agricultura, las plazas estaban distribuidas en todo el país, y como incentivo los mejores promedios escolares serían para trabajar en el estado de Durango, fuimos treinta los graduados y quedamos dispersos por todos los estados de la república. Durante la semana permanecía en el pequeño poblado de Súchil, atendiendo a todas las especies de animales domésticos que enfermaban, para las nueve de la noche ya me encontraba en "Brazos de Morfeo", los viernes me dirigía a Torreón para regresar de nuevo los lunes a mi trabajo, cuando pasaba los fines de semana en casa, quería disfrutar de lo que no hacía en el pintoresco poblado de "Súchil". Fuimos cuatro hermanos varones, en ocasiones me invitaban a sus fiestas cuando me veían sin planes para salir, no era muy aficionado a las discotecas que se encontraban en auge a finales de los años setenta, el volumen de la música no permitía conversar, tal vez por eso mis hermanos no me invitaban seguido a sus reuniones. En una ocasión el amigo de mi hermano con quién siempre salía, me invitó a los quince años de su prima, ellos andaban de fiesta en fiesta, si no se encontraban a gusto, se pasaban a otro evento hasta sentirse complacidos. Aún recuerdo la fiesta que me invitaron pues cambiaría mi destino para siempre, me llamó la atención una linda chica en especial, había sido mi vecina años atrás pero nunca cruzamos palabra alguna. La invité a bailar y no dejamos de charlar durante la noche, entonces me di cuenta del tiempo maravilloso que había dejado pasar al no haberla conocido con anterioridad, bailé con ella toda la fiesta, mi hermano y su amigo que resultó ser también primo de ella, se fueron a otro evento y me dejaron felizmente abandonado, horas después regresaron para llevarme a casa, me fui a regañadientes. Fue así como encontré a la mujer que cambiaría mi vida y pusiera fin a mi soltería, pasaron cuatro años para desposarla a partir de esa fiesta de ensueño. Desde entonces hemos disfrutado la vida felizmente unidos, con aquél pacto de amor que hicimos en el altar que continúa siendo la base de nuestro viejo hogar. El Señor me envío la mejor esposa que un veterinario pudiese tener, en las duras y en las maduras he contado con su apoyo para salir adelante en mi profesión que no ha sido fácil, ha sido mi compañera de toda la vida, formadora de dos generaciones, ahora abuela consentidora, columna vital de la familia.

Cuantos agradables recuerdos guardo de este mágico mes de agosto; celebramos nuestro aniversario de bodas, el nacimiento de la primogénita de mis cuatro hijos, festejamos el día de los abuelos y para cerrar con broche de oro, el día del veterinario, que en casa somos cuatro, mis tres hijas veterinarias y un servidor, todos dedicados a perros y gatos.

Solo resta decir, que mis treinta y siete años de matrimonio "han sido como un cuento de hadas", donde afortunadamente, sí me casé con la princesa.. ¡No con el dragón!.

pequenas_especies @hotmail.com