'Reapertura no es una ocurrencia' Exigen atender feminicidios

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el aumento de la reapertura de actividades económicas en la capital -que por séptima semana se mantendrá en color naranja- se analizó de manera científica y se llevará a cabo con medidas muy estrictas de prevención.

"Está trabajado de manera científica, no es una ocurrencia, es un trabajo cotidiano. No se abre así nada más, se abre con medidas sanitarias estrictas tanto los cines, las albercas, los museos. Tiene que haber filtros sanitarios, uso de cubrebocas, en fin, son medidas sanitarias, pero al mismo tiempo nos permiten que no se pierdan más empleos en todos estos sectores económicos", dijo.

Expuso que la tendencia general en hospitalizaciones es hacia la disminución del número de personas que están ocupando camas.

Comentó que al mismo tiempo que se fortalecen las medidas para la reapertura se les da seguimiento, y si hubiera necesidad en algún momento de disminuir estas actividades, pues se tomará en cuenta; sin embargo, confío que la gente seguirá acatando las disposiciones.

A partir de la próxima semana reabrirán albercas, museos y cines con un aforo de 30%, y mil 544 bares, cantinas, antros y salones de fiestas podrán cambiar su giro para brindar servicio como restaurantes o fondas.

De acuerdo con el reporte diario de casos COVID-19, para el 7 de agosto en la Ciudad de México hay un acumulado de 78 mil 898 casos confirmados y 9 mil 309 decesos.

Familiares de víctimas de feminicidio se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia por cada uno de sus casos y para que se erradiquen los asesinatos violentos de mujeres. Alrededor de las 14:00 horas de este sábado las madres de las víctimas pintaron una enorme cruz rosa sobre la explanada del Zócalo y frente a Palacio Nacional para que sus demandas sean escuchadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La cruz rosa es un acto de memoria por todas las que nos han arrebatado, la ponemos aquí, donde duerme el Presidente, para que se dé cuenta de que los feminicidios son una emergencia nacional", señaló Lidia Florencio.

Lidia sabe lo que es la impunidad desde hace tres años, cuando su hija Diana Velázquez Florencio fue asesinada de manera violenta en Chimalhuacán, Estado de México.

Aunque las autoridades mexiquenses lograron detener a un presunto responsable de la muerte de Diana Velázquez, esta semana el acusado eludió la justicia porque no hubo elementos para vincularlo a proceso.

"Han sido años difíciles, nunca hemos bajado el ritmo de este caminar, siempre estamos presentes en todas las acciones que se llevan a cabo, siempre hemos gritado que queremos justicia por Diana y por todas las mujeres asesinadas", indicó Lidia.

Las familiares de víctimas que realizaron la manifestación esta tarde son las mismas que desde principios de julio establecieron un plantón frente a Palacio Nacional. Derivado de esta acción las inconformes lograron tener una reunión con la secretaria de Gobernación.

En las calles

La gente no ha acatado las recomendaciones de limitar la movilización: *Este sábado por la tarde se observó un incremento en la afluencia de personas en el Centro Histórico para ir de compras o pasear. *Los ciudadanos señalan hartazgo tras romper el aislamiento. *La mayoría de la gente en el Centro Histórico de la CDMX no siguió las medidas sanitarias.