CALIDAD DE VIDA EN LOS ANCIANOS (EN RELACIÓN A SU SALUD BUCAL)

En la calidad de vida se incluye estilo de vida, vivienda, empleo, economía, satisfacción en la escuela o empleo o casa y se conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores que varían de una persona a otra de un lugar a otro por lo que esta basado en el subjetivismo. La calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede ser experimentado por las personas y representa la suma de sensaciones subjetivas y personales del sentirse bien. El aumento en la esperanza de vida de la población mundial ha sido resultado de avances en la tecnología preventiva y curativa de muchas enfermedades, lo que ha aumentado llegar a la tercera edad en mejores condiciones de salud. La percepción del estado de alud bucal de los adultos mayores es importante para su calidad de vida, porque impacta principalmente en las áreas: física, social y psicológica, mas frecuentemente en la funcionalidad (al comer) y en el confort. Las enfermedades bucales, el daño a los tejidos, el dolor dental, la falta de piezas dentales, prótesis no estabilizadas, la falta de recursos para renovar las prótesis son predictores de la disminución de la habilidad masticatoria, causando una serie de problemas en general en el anciano importante entre la relación entre la salud bucal y la calidad de vida. es muy importante entender a la personas adultas mayores, recuerden si usted es joven, llegara ese día, "como te ves, me vi, como me ves te veras", es necesario fomentar una actitud de buen trato a todo ser humano, pero a los ancianos es ponerles atención, aunque repitan las cosas, no se desespere, escúchelos, muchos se sienten muy solos, y es un rato que les dedicamos y los hacemos sentir muy felices. En esta época de pandemia que estamos viviendo, este al pendiente de sus seres queridos, pueden deprimirse, hábleles diariamente, son minutos y estos le dan vida. además, preocúpense que estén tomando sus medicamentos, que tengan días cómodos y tranquilos. Si presentan alguna emergencia de salud de cualquier tipo, atiéndalos, los consultorios estamos atendiendo con todos los cuidados de seguridad e cuanto a barreras de infección. Agosto mes del adulto mayor, cuide siempre a su padre, madre, abuelo, abuela, o ser querido.