El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió un mensaje a la nación este sábado a través de sus redes sociales, indicando que el panorama del país es alentador a pesar de la pandemia de COVID-19.

López Obrador inició su mensaje enviando sus condolencias a todas esa personas que han perdido a alguién especial en su vida a consecuencia del coronavirus, además de afirmar que los contagios se han ido controlando y aminorando.

AMLO dijo que la pandemia afectó en la economía reconociendo que la crisis no solo le afectó a México, sino a otros países de igual manera, pero las remesas que provienen de paisanos en Estados Unidos han ayudado a evitar una fuerte caída, ya que ha aportado 40 mil millones de dólares.

De igual manera aseguró que la caída no se generó debido a que no cayó el sector primario económico (sector agropecuario), si tener problema de falta de alimentos de la canasta básica, además de poder importar productos, además de que no ha habido inflación.

Mediante unas gráficas el presidente presentó su pronóstico sobre la recuperación económica, afirmando que en julio comenzaría la alza.

Mostró de igual manera la pérdida de empleos, asegurando que 150 mil personas perdieron su trabajo en el mes de abril que fue el más catastrófico.

Con optimismo, López Obrador dijo que en los primeros días de Agosto se han contratado a 15 mil personas, demostrando que comienzan a emplearse a la población productiva mexicana.

El presidente le pidió a los mexicanos a cuidarse con los protocolos de sanidad, para evitar los contagios de COVID-19, además de mostrarse con ánimos para seguir adelante con el crecimiento del México.