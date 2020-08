Se hace viral por conducir su auto a pesar de daños por explosión en Beirut

Este viernes un conductor libanés captó a otro conductor transitando por una avenida con un auto completamente dañado.

Con el techo casi al nivel del motor, los vidrios rotos y las puertas dobladas, el auto continúa funcionando de manera 'correcta', llamando la atención de miles de internautas a través de Twitter.

En el post el usuario etiquetó a la marca de autos Hyundai al asegurar que se trata de publicidad gratuita desde Beirut.

A través de las interacciones con el tuit, cientos de personas mencionan de igual manera a la marca y le pidieron que compensara al conductor con un vehículo nuevo.

Hasta el momento el video ha sido reproducido más de 30 mil veces.

Does @Hyundai_Global need marketing material from #BeirutExplosion?#Beirut pic.twitter.com/Qw6DT4uSr7