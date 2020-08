En los medios

Este mes de agosto está rodeado de un cierto sino trágico, el martes 4 se cumplieron 36 años del fallecimiento de Valente Arellano, el adagio los dioses los prefieren jóvenes se cumple en Valente, dos meses de su alternativa en Monterrey teniendo como padrino al maestro Eloy Cavazos y Miguel Espinoza “Armillita” de testigo, el destino trágico de quien siempre jugó con la muerte lo alcanzó en su tierra, esa que se sentía orgullosa e ilusionada por tener a una figura para la historia, esto se cumplió, no hay taurino que no recuerde con agrado a nuestro torero, coincidimos con algunos aficionados en otras plazas y el comentario recurrente es sobre el recuerdo de Valente bien descrito en su pasodoble “Valente el valiente nacido en Torreón”.

Y el recuerdo del epicentro del toreo Manolo Martínez de quien el día 16 de este mes cumplirán 24 años de su fallecimiento, figura única, irrepetible e insustituible, eje de la fiesta en nuestro país, en esta semana que recién termina se cumplieron dos hechos de gran importancia en su carrera, el martes cuatro de agosto de 1969 en un cartel histórico y de indiscutible tronío alterna en Málaga con dos figurones: Antonio Ordóñez, que sustituyo a Paco Camino por percance tres días antes y Santiago Martin “El Viti” con una tarde triunfal en la que el regio cortó cuatro orejas y dos rabos, y sus alternantes 3 orejas y un rabo respectivamente, los ojos de los taurinos españoles se dirigieron con atención sobre “azteca de oro” como era llamado e inició el cambió de alternantes y ganaderías, la cancelación de corridas y una tremenda cornada en Cáceres que lo puso al borde de la muerte teniendo que ser trasladado a Madrid, no había necesidad, como nunca la ha habido de un boicot, se retrocedieron décadas al complot del miedo, nunca tuvo empacho en alternar con cuanta figura española pisó nuestros ruedos y a todos los “arregló” son históricos sus mano a mano con el Maestro de Camas Paco Camino, diez años y un día después se convierte en el primer matador mexicano en llegar a mil corridas, la que celebró con una de sus encerronas en la Plaza México con un lleno hasta el reloj el 5 de agosto de 1979 en la que cortó las orejas de “Juan Polainas” de San Martin y “Milenario” de Mimiahuapám.

Tal fue el escozor que el Maestro Manolo Martínez causó a algunas figuras en España que se llegaron a tomar acciones que rayaban en lo ridículo, en su confirmación en Madrid cortó una oreja ante la insistencia de los aficionados, los que no ven banderas, pero se llegó al extremo señalado de la ridiculez al exigirle el Carnet (pasaporte) ya liado para partir plaza, la respuesta del Maestro fue única mandándolos con cajas destempladas, propia de su personalidad, como aquella tarde en que con una cornada en el escroto en mismos ruedos españoles triunfó, el percance sucedió en su primer toro y le fue ofrecido un calmante a lo que contesto ¡no me lo voy a tomar, que tal que me quieren dormir!

Un día como hoy de 1933 nace en Saltillo, Coahuila el matador Óscar Realme, en 1937 debut de la ganadería de Heriberto Rodríguez en El Toreo de la Condesa con 6 novillos para Edmundo Zepeda, Alfonso Ramírez “Calesero” y Gregorio García, en 1943 en el mismo Toreo de la Condesa faena de antología de Luis Procuna a “Barbián” de Piedras Negras, en 1948 presentación de Manuel Capetillo como novillero en la Plaza México alternando con José Antonio Mora y Fernando López, en 1956 nace en el DF el matador Manuel Capetillo hijo, en 1982 torean por primera vez de luces Arturo Díaz “El Coyo” y Raúl Gómez Campero en novillada efectuada en el lienzo charro Ignacio Zermeño de Guadalajara, Jalisco en el cartel Gilberto Rafael y José Murillo, en 1999 debut de Juan Antonio Adame como novillero en Aguascalientes. ¡Hasta la próxima!