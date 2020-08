Como para rentar balcón estuvo la sesión del Consejo Político Nacional del agónico Partido Revolucionario Institucional, en la que se dieron con todo y hasta saltaron chispas virtuales entre varios gobernadores y el dirigente nacional de lo que queda de ese partido, Alejandro Moreno, por el claro "agandalle" que hizo al aventarse a reformar los estatutos del expartidazo. Dicen las lenguas de doble filo que el ahora impopular "Alito" les arrebató las atribuciones a los Comités Estatales respecto al registro de los candidatos y las coaliciones, lo que significa una total centralización de las decisiones, de manera que en lo sucesivo estos procesos se harán únicamente por su conducto o solo los que el todopoderoso presidente del partido autorice. Esto, además de otras linduras, provocó feroces reclamos en su contra, que ciertamente apenas se alcanzaron a escuchar porque misteriosamente los micrófonos nomás no funcionaban.

A decir de los subagentes, que estuvieron siguiendo la transmisión con todo y palomitas de mantequilla, a pesar de su mecha corta, al que le tocó respirar profundo, contar hasta cien y hacer gala de estratégica prudencia para hacer un llamado a la institucionalidad fue al "góber" Miguel Riquelme. A esta maniobra se le sumó otro colmilludo, el mandamás del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de inmediato dieron línea para que los respectivos Comités Estatales validaran los cambios, lo que por lo pronto calmó las enturbiadas aguas que, dicen, apuntan a convertirse en tempestades contra el "exgóber" de Campeche, a quien tarde o temprano le llegará la factura.

******************

Pese a que el vapuleado Partido Acción Nacional y Morena han brillado por su ausencia en el tema de la pandemia internacional de COVID-19, de la que ya transcurre el quinto mes, ahora que los consejeros del oneroso Instituto Nacional Electoral dieron luz verde a Coahuila e Hidalgo para que se realicen las elecciones el próximo 18 de octubre, como por "arte de magia" al dirigente "espurio" blanquiazul en la provincia, Jesús de León, y hasta al representante nacional del partido de la "cuatroté", Alfonso Ramírez Cuéllar, les surgió una profunda preocupación por la salud de los ciudadanos e interpusieron un recurso para echar abajo el acuerdo que autoriza los comicios. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos dicen que, más allá de la salud de los ciudadanos, a lo que le tienen pavor es a que se juegan su última carta, pues en el caso del blanquiazul están batallando para la selección de los que sueñan con cobrar tres años en el congreso local. Por lo que respecta a Morena, de plano no tiene ni de dónde echar mano, porque se han desgastado tanto en sus pleitos internos que prácticamente están desapareciendo del mapa político estatal, de tal forma que hasta la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) desdeñó la alianza que proyectaron, ya que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no les garantiza más que un gran riesgo de perder el registro estatal.

******************

Nuestros subagentes, vestidos de adorno decorativo con sobreprecio, nos reportan que la provincia de Coahuila estará de manteles largos, pues de nueva cuenta será sede de la reunión interestatal de los gobernadores rijosos… Perdón, de la Alianza Federalista. El jefazo del Gobierno de la provincia anunció que el próximo lunes en el Centro de Convenciones de Torreón se darán cita para su tradicional comilona… Perdón, reunión, los gobernadores de once entidades federativas, listos para tomar acuerdos de la bolsa de reclamos, o más bien de propuestas que le llevarán al mandamás de la Cuarta Transformación en la reunión que tendrán en San Luis Potosí. Supuestamente los gobernadores optaron por guardar la artillería pesada para una ocasión mejor y por lo pronto irán viendo el trato que les dé el "preciso", por lo que habrá que esperar. Por cierto, a petición de varios gobernadores que como el miedo… "no andan en burro", el panista más priista de Durango, José Rosas Aispuro, se hará una nueva prueba COVID-19 para ver si puede asistir, mientras que el mandamás de Chihuahua, Javier Corral, pese a todo y que se "rajó" en la carta de renuncia que sus homólogos lanzaron contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó su visita a tierras laguneras.

******************

Nuestros subagentes, disfrazados de radio con frecuencia encriptada, nos reportan que en materia de seguridad hay municipios que no hacen su parte. El mejor ejemplo de esto es Torreón, donde nomás no hay manera de que se logre la coordinación entre las corporaciones policiacas municipales y estatales para llegar a los avances que se necesitan. Y es que para que este milagro suceda, se necesitan dos partes, y hay una que de plano le hace "fuchi" a todo y no ve necesidad de unir fuerzas, pues "tiene todos sus movimientos fríamente calculados" o, como dicen en Palacio Nacional, tienen otros datos. Tampoco le interesan los llamados que un día sí y otro también hacen los insistentes representantes de la Iniciativa Privada, ni los gritos de auxilio de los ciudadanos que quieren más presencia policial, más prevención de delitos; pese a que las "travesuras" de los ladrones de autos y de piezas automotrices siguen como los contagios de COVID-19, al alza, así como los que saquean las escuelas y hacen de las suyas con las tiendas de autoservicio y farmacias. Los oficiosos subagentes nos informan que en reciente reunión entre mandos policiacos el flamante director de inSeguridad Pública de Torreón, Primo Francisco García, prácticamente se paró de súbito en una reunión diciéndose ofendido porque se le señalaron algunas "debilidades" que más bien parecen "facilidades" para que los amigos de lo ajeno hagan de lo que quieran. Dicen que no dejó más alternativas que las otras corporaciones redoblen su trabajo a manera de contención para frenar los delitos y evitar una escalada mayor en perjuicio de la sufrida ciudadanía, que cuando no puede salir de su casa por el miedo a la pandemia se tiene que quedar guardada por temor a que cuando regrese encuentre su hogar sin nada.

******************

Con tanta reapertura en diversos giros, que quien nos viera diría que los índices de contagios en la región Lagunera de Coahuila están como el precio del petróleo, por los suelos, los que ya se reunieron con el representante del Subcomité de Salud en La Laguna y secretario del Trabajo, Alberto Román Cepeda, fueron los encargados de los museos. El punto de encuentro fue el Museo de la Revolución, que, por cierto, al igual que el Arocena, parece en cuarentena desde que inició la administración estatal, con eso de que ni las directoras van; donde se les explicó cómo deberían preparar los protocolos sanitarios, cuáles eran las medidas y los protocolos de reacción. Ahí estuvieron varias cultureras, aunque brilló por su ausencia la directora del Museo Regional de La Laguna, Grettel de la Peña, quien para festejar su cumpleaños a gusto mejor mandó en su lugar al jefe de seguridad y único empleado de confianza del museo, pero solo de oyente, porque ellos no abrirán. Nuestros subagentes, disfrazados de escultura sin brazos, nos informan que doña Grettel ya ni las manos mete, porque todo su personal pertenece al sagrado sindicato del INAH, y nomás no la obedecen, por lo que no abrirá el recién remodelado museo, e incluso comentó que por orden de sus subalternos estarán de vacaciones hasta finales de año, cuando estudiarán si no sigue muy activo el virus. En cambio, a la que ya le urgía reabrir es a la hiperactiva directora del teleférico, Verónica Soto, quien como ha visto mermados sus ingresos por el cierre del Territorio Santos Modelo y, por lo que se ve, los partidos de la liga MX seguirán a puerta cerrada, le urgía hacer algo. Eran tantas las ansias de doña Vero de estar en funciones que ni los datos traía de número de pérdidas, ni de ganancias de su espacio durante la pandemia; incluso dijo que prácticamente el teleférico sería el único lugar donde los niños podrían encontrar un remanso en medio de esta contingencia sanitaria.