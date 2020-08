Contagios de COVID-19 no afectaron actividades en el Ayuntamiento de Torreón: Sergio Lara

Sin proporcionar una cifra exacta del número de trabajadores del Ayuntamiento que han dado positivo al virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, el secretario Sergio Lara aseguró que el tema no ha generado mayor impacto dentro de las actividades propias de cada dependencia municipal.

Entre los casos en que han dado positivo a COVID-19 directivos de primer nivel, Lara Galván se limitó a decir que entre uno o dos se han contagiado, aclarando que no se trata de casos de directores a nivel general, sino de directores de área. Tampoco reveló la identidad de los afectados.

"No tengo el número, realmente en relación al número de empleados que tiene la Administración no es significativo, no por esto quiero minimizar las personas que han resultado contagiadas pero es un tema que afortunadamente no ha sido de mayor impacto dentro las actividades propias de las dependencias", dijo el secretario del Ayuntamiento.

Lara reconoció la labor que no solo han realizado algunos funcionarios de primer nivel, sino de todas las áreas, "la gente se la está jugando diariamente, no han parado de trabajar, muchos directores trabajan en contacto con la ciudadanía y dentro de sus labores no pueden estar ajenos a esa situación. Entonces son los que están más expuestos y al pie del cañón y hasta ahorita nadie se ha negado a hacer su labor de manera pertinente, mostrando un alto grado de responsabilidad".

Asimismo, el funcionario municipal aseguró que se tiene un diálogo constante con los representantes sindicales que operan para el Municipio, de quienes también reconoció su labor durante esta pandemia.