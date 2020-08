Vibremos positivo

En nuestro día 75, reflexionamos acerca de nuestros pensamientos diarios: ¿Cuáles son mis pensamientos desde que me levanto?, ¿son positivos o son negativos? Compartí un video de 2008 que realicé estudiando mi maestría, en Bilbao, España, sobre ser el "gurú" de la inteligencia emocional creando un programa. Lo hice en el momento sin pensarlo y hoy en día se manifestó de otra manera en Vibremospositivo. ¿Estamos conscientes del poder de nuestros pensamientos?

Nuestra gran invitada del día 75 fue la increíble Ana Aymerich. Ella es española, business coach. Ha sido directiva en grandes empresas, ayudándolas a crecer y lograr objetivos.

Ana nos comenta que en las empresas las personas tienen que tener cerebro y corazón, es un conjunto. Hay que activar el corazón y el cerebro sale de forma instintiva. Las empresas con cerebro y corazón son imparables, con un equipo comprometido.

Hay que activar el liderazgo que cada uno tiene dentro, activando el corazón, trabajando el vínculo emocional con los compañeros. La falta de compromiso es la barrera número uno a nivel mundial.

Ana nos hace referencia a la pandemia que estamos viviendo. Es algo que nos une, solos no somos nada. Lo importante es ayudarnos los unos a los otros.

Ella de joven conoció a la madre Teresa de Calcuta, se fue a India a trabajar con ella como voluntaria. Aprendió muchísimo de esa experiencia.

Es un choche de culturas muy fuerte estar en India. Hay que aprender a respetar lo que otros sienten y piensan, aunque sea diferente a lo nuestro, ponerse en los zapatos del otro, aunque sea difícil.

En las empresas el que no se transforma se termina yendo porque se siente fuera de lugar. Cuando se trabaja en una empresa en equipo, se unifica el porqué y hacia dónde van. Esto es fundamental para ir por la vida, tienes que tener un por qué. Cuando tu propósito se alinea con el propósito de la empresa es cuando vas por un buen camino.

Ana nos deja la frase "Quien más da, más recibe". El resultado de cómo nos va en la vida, va en como afronto yo mis problemas. Si uno afronta de manera positiva y tomando decisiones, las cosas surgen de la mejor manera.

Recuerdo a Ana el pasado noviembre de 2019 en Sevilla, comiendo tapas juntos donde nos conocimos. Ella no lo sabía, pero yo venía de un momento de quiebre, justo ese día, horas antes, viviendo un duelo, y resulta que me llamó, me invitó a cenar, hablamos y me reconfortó con su alegría, sus consejos, entusiasmo y confirmé el poder de la escucha, la compasión y el servicio. ¡Gracias por aparecer y ser increíble Ana!

