Piden normalistas examen presencial

Integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), que aglutina a alumnos de 11 escuelas, protestan este viernes en la capital del estado, por tercera ocasión, para exigir que el examen de admisión para los nuevos estudiantes sea presencial.

Con unidades de transporte público que tomaron en inmediaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO), para bloquear avenida Chapultepec, a la altura del crucero del estadio de beisbol, los inconformes piden que las autoridades escolares replanteen el proceso de selección de los aspirantes a nuevos espacios en las escuelas normales, mismos que se están realizando de manera virtual, ante la emergencia sanitaria. Al respecto, los inconformes indicaron que los procesos a distancia no garantizan que los alumnos que no cuentan con conectividad vía internet, tengan acceso a una plaza como estudiantes.

Aseguraron que las escuelas normales de Oaxaca fueron creadas para albergar hijos de campesinos y obreros, quienes quieren superarse para ayudar a los pueblos a los que están dispuestos a impartirles clases "en lugares recónditos del estado donde la educación no se hace presente".

Ante ello, argumentaron que la pandemia del Covid-19 es un obstáculo para la educación de los oaxaqueños ya que la entidad, con 40%, se sitúa entre los estados con menor conectividad y por lo tanto para la base estudiantil del CNEO el proceso de selección de los futuros alumnos es una preocupación, ya que se ha tenido que realizar de manera virtual.

"El proceso no garantiza la equidad de oportunidades para el ingreso, pues no se toma en cuenta la realidad de los aspirantes que no cuentan con herramientas necesarias como computadora o conectividad, y deja de lado el principio de transparencia y participación activa de la CNEO en los procesos de lo anterior", acusaron.

Los estudiantes exigieron por ello que el examen de selección sea de manera presencial, con las medidas sanitarias correspondientes como son el uso de cubrebocas, sana distancia, tapetes sanitizantes y uso de gel antibacterial.

También demandaron a la Unidad de Educación Normal y formadores de docentes, que cubran con todos los gastos que se ocasionen y garantice el libre acceso a todos los aspirantes que asistan a presentar los exámenes a las comunidades donde se ubican las normales y que tienen reestricciones y filtros sanitarios, emitiendo para ello una circular a cada una de las autoridades correspondientes.