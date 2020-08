Rescatan a niña que estaba enterrada bajo los escombros en Beirut

Fue la noche del miércoles que videos e imágenes de la niña siendo rescatada comenzaron a difundirse en redes sociales.

En dichas imágenes se aprecia la cabeza de la niña sobresalir entre los escombros, mientras los rescatistas continúan liberándola.

De acuerdo a reportes oficiales hasta el momento se han registrado más de 150 víctimas mortales y más de 5 mil personas heridas, sin contar los diversos daños que la explosión causo a la ciudad.

Some heartwarming news out of Lebanon amid all the tragedy. More than 24 hours after the #Beirut explosion, a young girl has been rescued from under the rubble.



