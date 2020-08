VIRAL: Cucaracha DJ 'transmite' show en vivo con casi 10 millones de reproducciones

El material que consiste únicamente en la imagen de una cucaracha con un papel que dice 'DJ cucaracha', mientras es acompañada por luces de colores como si fuera un antro, consiguió reunir a miles de usuarios que por 5 horas con 41 minutos disfrutaron de las diversas canciones que amenizaron el 'show'.

Calet, la página que transmitió el 'concierto', ha conseguido casi 10 millones de reproducciones con su video el cual se ha vuelto viral en la red.

DJ Cucaracha is the best thing ive seen ever pic.twitter.com/DqvEEXPY6y