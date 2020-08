'New Lion' y 'Turret'; destinos de Visit México en inglés causan burlas en redes

Promoviendo el turismo de nuestro país, la página promociona algunos de los estados y ciudades como Guererro, Nuevo León, Guanajuato e incluso Torreón. Sin embargo, las traducciones generadas automáticamente por Google, han desatado risas entre internautas.

Lugares para Visit México (:D)



Warrior -- Guerrero

New Lion -- Nuevo León

Look at the cross -- Veracruz

Hidden Port -- Puerto Escondido

Log -- Ciudad Madero

Turret -- Torreón

Noble -- Hidalgo

Sabinas -- Junipers