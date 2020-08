Autopista rodea la casa de una mujer que no se quiso mudar

El Haizhuyong Bridge, recientemente inaugurado en la ciudad de Guangzhou, en China, es una autopista que se está haciendo viral debido a que la autopista rodea la casa de una mujer que no quiso mudarse.

Por diez años el gobierno intentó convencerla de irse y apoyar el proyecto de construcción, pero la señora se negó incluso aceptar alguna compensación, detalla el Daily Mail.

La casa de un piso, de 40 metros cuadrados, ahora se encuentra ubicada en medio de una carretera de cuatro carriles. La dueña, identificada como la señora Ling, dice que no aceptó nunca mudarse porque el gobierno no le ofreció un lugar viable donde reubicarla. Asegura que no le molesta su nueva situación y que encuentra agradable y tranquilo vivir en medio de la carretera.