Suspenden a alumnos por difundir fotos de su escuela durante la pandemia

Hannah Watters, de 15 años, le dijo a BuzzFeed News que fue suspendida por cinco días ya que las reglas de la escuela dicen que está prohibido el uso de redes sociales y dispositivos de grabación durante las clases y sin permiso de un administrativo.

La penalización llega un día después de publicar en Twitter foto y video que muestran los pasillos abarrotados de estudiantes, la mayoría sin usar cubrebocas y un nulo distanciamiento social entre ellos.

Day two at North Paulding High School. It is just as bad. We were stopped because it was jammed. We are close enough to the point where I got pushed multiple go to second block. This is not ok. Not to mention the 10% mask rate. pic.twitter.com/JKbGYqG9RS