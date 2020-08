De no realizarse elecciones se caería en la ilegalidad: PRI

“De no realizarse las elecciones (para diputados locales) en 2020 caeríamos en la ilegalidad” advirtió el presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Monclova, Alberto Medina Martínez.

Entrevistado vía telefónica, el dirigente del instituto político señaló qué tal vez quienes quieren posponer los comicios para la renovación de la Cámara de Diputados no están listos para las elecciones.

Las leyes y la Constitución Política del Estado no contemplan una situación como la actual, no existe ningún antecedente y no hay ninguna opción que permita extender la legislatura actual hasta el 2021, dijo.