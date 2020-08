Buen día estimados amigos (as) golfistas, espero y se encuentren bien y contentos al igual que un servidor, ya que por fin tendremos un torneo Major del PGA Tour este fin de semana, después de todo el reajuste que se hizo en el calendario que es el PGA Championship a celebrarse en Harding Park, San Francisco California, donde por su puesto estará el actual y reciente número uno del mundo Justin Tomas quien el fin de semana pasado desplazó de ese puesto al español Jon Rahm, y mantenerse también como número uno del ranking de la FedEx Cup, tras su victoria en el WGC FedEx St. Jude Invitational en Memphis, Tennessee.

También participó Abraham Ancer que a pesar de una segunda ronda muy mala de 75 golpes, cinco sobre el par, logró recomponer el rumbo de su juego en las dos últimas rondas para colocarse en el Top 15 de la competencia y que además estará presente en este primer Major del año. Ancer es actualmente el mejor jugador latinoamericano al ubicarse en el lugar 23 del ranking mundial y lugar 13 de la FedEx Cup, por encima de Joaquín Niemann lugar 68 y 22 de la FedEx , Sebastián Muñoz 98 y 15 de la FedEx, Emiliano Grillo lugar 132 y 84 de la FedEx y el también mexicano Carlos Ortiz lugar 136 y 42 de la FedEx, quien también estará participando en este torneo.

Sin duda, otros de los grandes favoritos será por su puesto Tiger Woods quien está buscando su triunfo número 16 en Torneos Majors y así acercarse a los 18 del legendario “Oso Dorado” y cómo no hablar del campeón de este Major de los años 2018 y 2019, Brooks Koepka, además de los 48 mejores jugadores del ranking mundial.

El PGA Tour anunció que tanto jugadores como caddies, dieron todos negativo en sus pruebas de COVID por lo que no habrá ninguna baja para este evento, un motivo más para quedarnos en casa ante la pandemia este fin de semana y disfrutar de este gran torneo, donde por cierto se extrañan las transmisiones de TV y comentarios de Francisco Alemán, Silvia Bertolaccini y por supuesto del mexicano John Sutclifee, y les deseamos desde aquí toda la suerte a nuestros jugadores mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

La semana anterior, hablamos sobre la cuarta área definida del campo que es el Green Regla 13, y se me pasó comentarles algo sobre ella y esto es: ¿Qué pasa o que procedimiento debo seguir cuando una bola en green se mueve por causas naturales como puede ser el viento, lluvia o simplemente por gravedad? Bueno pues la respuesta es la siguiente: Las reglas nos dice que siempre que se mueva una bola en el green por causas naturales o por fuerza de la naturaleza, depende de que si la bola ya fue marcada o no, si la bola NO ha sido marcada y esta se mueve por las causas antes mencionadas esta debe de ser jugada desde su nueva posición, pero SI la bola ya fue marcada y recolocada y se mueve por estas mismas causas, la bola debe de ser recolocada y jugada en la misma posición (si esta no se conoce se estima) donde fue marcada, en ninguna de estas dos circunstancias hay alguna penalidad para el jugador.

Hablaremos también de algunas penalizaciones que desaparecieron en la modernización de las Reglas de 2019 las cuales eran realmente injustas. Como ya muchos saben, desapareció el castigo por doble golpe ACCIDENTAL, era injusto porque la verdad un doble golpe es un golpe muy malo y todavía además tenías un golpe de castigo, otro es que antes si le pegabas con la bola ACCIDENTALMENTE a tu caddie, equipo, carrito, etc. tenías castigo, era realmente injusto, pero ahora ya no.

Y uno más, si la bola te golpeaba ACCIDENTALMENTE a ti jugador, también tenías penalización a demás del dolor del golpe, pues estas tres penalizaciones fueron canceladas siempre y cuando sean de manera ACCIDENTAL.

Por lo que ya nada más para acabar con las cinco aéreas definidas del campo, nos faltaría la quinta, que es el área general, la cual veremos la próxima semana, al ser el área más extensa del campo de golf.

Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás, también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo ó club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.