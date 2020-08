Un solo hombre

Morboso. Quizá es lo más preciso para describir lo que generó la filtración de un audio del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el señor Víctor Manuel Toledo Manzur, en el cual arremete contra el concepto llamado "Cuarta Transformación".

En la grabación, el segundo encargado de la cartera de medio ambiente del país, luego de la renuncia de Josefa González Blanco, quien se vio forzada a dejar el cargo debido a que su equipo de trabajo ocasionó un retraso en un vuelo comercial para que la fugaz secretaria pudiera abordarlo no obstante su demora, manifiesta claramente que hay fricciones dentro del gabinete presidencial. Particularmente señala al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, y al responsable de la oficina de la Presidencia de la República, el empresario acaudalado Alfonso Romo.

"Quisiera compartirles lo que yo he vivido, observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T (Cuarta Transformación) como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. Por el contrario, este Gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas; les pongo varios ejemplos", señala Toledo en la grabación.

Además, es claro al señalar que el ministerio que él encabeza tiene trazado el desarrollo de una agroecología, mientras Romo y Villalobos están más interesados en la generación de una política de agronegocios. "Tratan de imponer, digamos, toda la visión que impera en el mundo para grandes corporaciones", señala el hoy expuesto secretario en otra parte del audio.

Incluso, Víctor Manuel expone que Alfonso Romo lo ha convocado a tres reuniones para presionarlo, precisando el problema del glifosato, que la secretaría que él encabeza logró detenerlo por su potencia venenosa, siendo un plaguicida implacable, pero desde su punto de vista tóxico en demasía. El asunto provocó la presión del Gobierno norteamericano y de 20 embajadas más domiciliadas en el país. Un derrotero similar sucedió con el tema del algodón transgénico.

Igualmente, sobre el tema de la construcción de la cervecera Constellations Brands en Baja California, generó diferendos en la Semarnat y la Secretaría de Gobernación.

Como inicia este texto, lo que realmente genera la publicación de estas grabaciones es morbo, ya que al final se hace del conocimiento público un material de carácter privado y que en ningún momento contiene elementos delictivos que en su caso pudiesen darle carácter de material probatorio en una investigación.

Alguien ha dado a conocer este material para dañar al secretario Toledo o para tratar de doblar o persuadir a la Semarnat sobre alguna política en particular. Es evidente que la defensa del medio ambiente le corresponde a esta Secretaría y la explotación de los recursos naturales del país claro está que crea choques de intereses pecuniarios.

Ahí quedará, pues, el destino de este funcionario, que, como es casi regla general de la Cuarta Transformación, rebasa la tercera edad (tiene 75 años) quizá por eso tienen tal madurez que no reparan en hacerse a un lado cuando sus principios son incompatibles con los de su jefe. Carlos Urzúa (65 años), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abrió el camino (Germán Martínez lo había hecho del IMSS, pero él es una veleta política) y apenas una semanas con el ahora exsecretario de Comunicaciones y Transportes, quien apenas acaba de apagar 83 velitas en su último pastel de cumpleaños; claro que antes de largarse fue partícipe de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), primer hecho de varios que han espantado la inversión productiva en este sexenio.

Es obvio entonces que la 4T no tiene una estructura; lo dice con claridad Víctor Toledo. Le faltó decir que la Cuarta Transformación es de un solo hombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nada más, con lo que ello implique.