LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

No hace falta buscarle mucho (en las redes sociales, internet o en las noticias de los acontecimientos en el mundo) para darnos cuenta del gran resentimiento que existe actualmente en las personas. ¿Qué es el resentimiento? Bueno, usted ya sabe que siempre me voy al origen de las palabras porque esa es mi pasión.

El resentimiento es el efecto de resentir y esta significa… ¿usted qué cree? ¡pues "volver a sentir"! ¡Claro! Lo sospeché desde un principio, porque la palabra se compone del prefijo re- que quiere decir "otra vez" y el verbo "sentir" que proviene del latín sentire que es "experimentar una sensación a través de los sentidos". Entonces, literalmente "resentir" es "volver a sentir".

Bueno, hasta ahí todo está muy bien, muy obvio. Cuando nos lastimamos alguna parte del cuerpo nos duele; luego se nos pasa, pero de vez en cuando, si la lesión fue suficientemente fuerte, el dolor se volverá a sentir en esa área de nuestro cuerpo, o sea, se va a "resentir". Por eso decimos: "es que no hago ejercicio porque traigo 'resentida' la rodilla". A veces es nada más una excusa para no ejercitarse, pero eso ya depende de cada quien.

También se puede volver a sentir otro tipo de dolor: el interno, y ese es al que me refería al inicio. Si nos sentimos resentidos con todo mundo (desde un familiar que algo malo nos hizo hasta un desconocido que nos insulta en Twitter) lo que realmente pasa es que estamos "volviendo a sentir" un dolor pasado, algo que nos está haciendo reaccionar negativamente pensando que es provocado por eso que nos dice alguien más, cuando en realidad se trata de un problema interior. Y como todas las "broncas" interiores son individuales, pierdo el tiempo al permitir que ese resentimiento se siga manifestando en forma de enojos, peleas, discusiones y rabietas en contra de otros, en lugar de tomar la responsabilidad de lo que estoy sintiendo y saber que solamente yo tengo el poder de arreglar esos problemas, incluso solicitando ayuda de los demás si es necesario, pero sin echar culpas "a lo loco".

La responsabilidad es la gran ausente en nuestros tiempos, por eso hoy la gente se siente ofendida siempre, por cualquier cosa. El gran Wayne Dyer escribió en uno de sus numerosos libros: "Si le dicen algo que usted considera ofensivo, en lugar de optar por el resentimiento, sea capaz de despersonalizar lo que acaba de escuchar y de responder con bondad. Prefiera ser bondadoso a tener razón…" y, por cierto, tiene razón.

Antes de finalizar y volviendo a la palabra "resentir", si usted busca en el diccionario a este verbo no lo encontrará así, en infinitivo, sino como "resentirse" (que es el intransitivo pronominal), o sea que tenemos que conjugarlo así: "yo me resiento; tú te resientes; yo me resentí, etc." Sin embargo, la Academia de la Lengua aclara que existe la excepción en América (ya sabe usted cómo somos de "contreras") en donde sí lo usamos como un verbo transitivo: "yo resiento, tú resientes, etc."

Y antes de que surjan resentimientos, me despido pidiéndole antes de retirarme que ¡deje fuera a los resentimientos, que de nada le sirven!

ME PREGUNTA:

José Alberto Villanueva: ¿La palabra es "estadio"? Porque a veces la ha visto como "estadío".

LE RESPONDO:

La palabra estadio no debe llevar el acento en la 'i'. La que sí lo lleva es "estadía", que significa estancia o permanencia en un lugar. Viene del latín estada. En cambio, estadio, cuyo significado todos conocemos, viene del latín stadium. En cualquier caso, son derivadas del verbo estar, pero el significado para una y otra palabra es muy diferente.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

El resentimiento, la crítica, la culpa y el miedo aparecen cuando culpamos a los demás y no asumimos la responsabilidad de nuestras propias experiencias.