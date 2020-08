Acusan en Monclova a líder de CTM de apropiarse de terrenos

Alrededor de una treintena de obreros y de hijos de ex obreros sindicalizados de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) acusaron al secretario general Jorge Carlos Mata González de pretender apoderarse de los lotes de terreno que se compraron a través de la central obrera para los trabajadores de Monclova.

El ex obrero Carlos Eloir Adame Morales, quien trabajó 12 años en Trinity, como obrero sindicalizado, adquirió el predio y lo pagó en su totalidad con los descuentos vía nómina.

Expuso que tienes tres años intentando que le entregue la liberación del terreno Jorge Carlos Mata para escriturarlo, pero el dirigente sindical “cada vez que me ve me cuestiona que cómo obtuve la adjudicación del lote o me saca la vuelta y se va.

