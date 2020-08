Gato aprende a tocar el piano para pedir que le den comida

Debido a su obesidad, la cantante puso a Winslow a dieta. Ahora Winslow toca un piano pequeño cada que quiere comer, insistiendo con la música y hasta acompañando con sus maullidos.

Nyx grabó y publicó estos ‘conciertos’, aunque añade que su mascota también toca el piano cuando quiere hacer otras cosas, aparte de comer.

Dinner time is 2 hours from now pic.twitter.com/apG7l19uRD