El Espacio de Cerpa

El ser humano se ha empeñado en hacer las cosas al revés y realizar lo que se le venga en gana sin considerar que pudieran existir normas o leyes que hay que cumplir independientemente de que si estamos de acuerdo o no porque después de lo que estamos viviendo y que todos sin excepción deseamos de que esto se termine, continuamos desafiando a la naturaleza importándonos un reverendo cacahuate lo que ocurre en nuestro entorno y que después de las declaraciones que hizo el Subsecretario de Salud hace aproximadamente dos meses cuando una conductora de un noticiero nocturno le preguntó cuándo se terminaba todo esto y que contestó “nunca”, ahora le puedo creer solo de ver que muchos piensan que la situación que estamos sufriendo, es un simple cuento de hadas.

En el beisbol de las Grandes Ligas, el comisionado Rob Manfred, ha puesto en duda la continuidad de la temporada actual y que después de tantas reuniones entre los dueños y los representantes de los peloteros para ponerse de acuerdo tanto en los protocolos como en la cuestión económica, el pasado 23 de julio se pudo por fin cantar el playball pero conforme va pasando el tiempo, nos podemos dar cuenta de que, el desgraciado virus que ya nos tiene hasta la progenitora, se sigue apropiando para aquellos que han desobedecido los preceptos que se han establecido y que, por lo pronto, ya hay series que se tuvieron que suspender por la transmisión del infausto microbio pero que, sin considerar el sentido común, la gran mayoría de los peloteros fueron los responsables de esta situación.

Desde el pasado 26 de julio cuando derrotaron a los Filis 11-6 en el último de la serie jugándose en Filadelfia, la escuadra de los Marlines de Miami, ya no ha vuelto a tener acción porque esta bola de irresponsables y al no aguantarse la comezón, se les ocurrió salirse de la concentración en la pretemporada en Atlanta y valiéndoles el 10 de mayo no siguieron los protocolos de salud y seguridad y entre el 21 y 22 del mes pasado, los peloteros abandonaban constantemente el hotel y se pasaban a un bar donde la impudencia, la tomaban de la mano sin pensar en las consecuencias.

Como todos sabemos del que fuera uno de los mejores campo corto de toda la historia de la Gran Carpa como lo es Derek Jeter y que ahora es parte de los dueños de la escuadra de los Marlines, tocó el tema por primera ocasión el pasado lunes donde revela que la pachanga de la cual se hace mención, no es probable que pudo haber llevado al brote del virus dentro del equipo mencionando significativamente que los comunicados de que cualquier elemento del equipo andaba buscando divertirse en la capital del estado de Georgia, son falsos. Su fundamento es que, la serie de pruebas que arrojaron un resultado positivo, se produjeron después de que el equipo de Don Mattingly ganó dos de los tres juegos que se llevaron a cabo en Filadelfia donde a 18 jugadores y dos coach, les confirmaron haber adquirido el virus y que después de pasar una semana en cuarentena en la capital de la independencia de nuestros vecinos del norte, la escuadra de la Florida viajó por carretera a Baltimore el domingo para tratar de reanudar la campaña ya que la distancia que existe entre Filadelfia y la ciudad donde juegan los Orioles, es como ir de Torreón a San Pedro.