LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Nunca falta que, cuando andas dando la vuelta con tu familia en algún parque de la ciudad -en épocas sin pandemia, por supuesto- se presente ese momento incómodo en el que pasas cerca de una banca del parque y está una pareja "echando pasión", o sea que están en el "besuqueo intenso" que luego ya no sabes quién se quiere tragar a quién. La cosa es que uno va con los niños y a uno como papá le da penita que vean esos espectáculos "inmorales". En realidad no tiene nada de malo, pero es que algunos sí se pasan, tanto que me dan ganas de darles una lanita para que mejor se vayan a un motel.

Pero yo, a lo que quería llegar, es a la palabra pasión, porque me parece Que es una palabra de las que llamo "polifacéticas", porque tiene muchas "faces", o sea muchas caras, aspectos, significados pues. La pasión es una "preferencia muy viva de alguien hacia otra persona", así lo dice la Real Academia Española y le queda bien el ejemplo de los enamorados en el parque. Sin embargo, la pasión también es el que padece algo, o sea el que siente un daño o dolor, y bueno, pudiera ser el caso de los mismos enamorados, que de tanto besuqueo ya tengan dolor en algunas regiones del cuerpo… en los labios, principalmente. Con este significado nos vamos directamente al origen de la palabra, porque deriva del latín patior, que significa precisamente eso: sufrir, padecer, tolerar. Esta raíz latina nos trajo la pasión y muchas otras palabras que en algo tienen relación con el dolor: paciente, patíbulo, compasión y otras. Debo aquí hacer la aclaración -por si alguien no lo sabe- sobre la palabra "patíbulo", que es el lugar donde se ejecuta una pena de muerte… y aunque se supone que se ejecutan sin dolor, como quiera no debe ser muy cómodo que te "den chicharrón". También tenemos a la conocida Pasión de Jesucristo, que en la religión es todo lo que se relaciona con los tormentos y el dolor que le hicieron al pobre de Jesús, y luego, su muerte, así que la palabra pasión está bien aplicada en este caso. La pasión también es un estado pasivo de la persona, es decir, el que no hace nada… y eso me llama la atención, porque los apasionados novios del parque, por el contrario, se veían muy activos. Me he encontrado en muchos lados con esos "gurús de la motivación" que me recomiendan -casi a la fuerza- que todo lo que haga, lo haga con pasión. Y ellos se "sacan de onda", o sea que se confunden cuando les digo que lo que me están diciendo es que lo haga con dolor o con flojera (pasividad). ¡Nada más por "darles la contraria"! Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo. ME PREGUNTA: Carlos Rodríguez: "No debe decirse que 'en la ciudad hay un intenso tráfico, sino un intenso tránsito', ¿cierto? LE RESPONDO: En el Diccionario de la Real Academia Española viene como segundo significado de la palabra "tráfico" la circulación de vehículos por calles, caminos etc. por lo tanto si es correcto usarlo como sinónimo de tránsito. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Un clavo saca a otro clavo… sí, pero el martillazo nadie te lo quita.