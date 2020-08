Celebra López-Gatell medida de Congreso de Oaxaca contra comida chatarra

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, celebró este miércoles que el Congreso del sureño estado de Oaxaca prohibiera la venta de alimentos de alto contenido calórico (comida chatarra) a menores de edad, acción que calificó como "sumamente positiva".

Este día el Congreso de Oaxaca aprobó la modificación de la Ley de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 20 Bis, que prohíbe la comercialización de alimentos 'chatarra' y bebidas azucaradas en escuelas a menores de edad.

López-Gatell dijo que la autorregulación es un modelo que se ha buscado en otros países como el Reino Unidos donde se estableció un acuerdo para reducir la oferta de esos productos en ciertos espacios, en especial los escolares, pero en México no funcionó.

En conferencia de prensa, el funcionario contó que desde la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) "se planteó por parte de la industria alimentaria que no hacia falta regularle, que eran capaces de regularse y que querían ser parte de la solución y no del problema, pero lo cierto es que pasó el tiempo y no ocurrió así".

Dijo que "no se redujo la oferta de productos procesados y ultra procesados, altos en azúcares, grasas y sales y de muy bajo contenido nutricional, y se empezó a erosionar la capacidad de que esto se cumpliera".

Además, señaló que la penetración publicitaria de productos poco saludables llegó en México hasta el punto de convertir a la empresas en patrocinadores de la remodelación de las áreas deportivas de las escuelas de educación básica "lo cual tiene graves consecuencias".

"Celebro que se plantee como un elemento de ley, pero es todo un reto porque una es legislar y otra cosa es lograr que se cumpla y pienso que no hay mejor vigilante que la ciudadanía", apuntó.

Agrupaciones empresariales mexicanas rechazaron la prohibición de vender comida chatarra y bebidas envasadas a menores de edad en Oaxaca al considerar que la medida afectará la economía y el bienestar de la población.

Lamentaron la decisión y advirtieron del "alto impacto económico" que tendrá en la cadena de valor de la industria agroalimentaria, así como entre los productores y pequeños comercios.

Entre los firmantes destacan la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

La decisión del Congreso local ha convertido a Oaxaca en la primera entidad con esta normativa en México, el segundo país con mayor índice de sobrepeso y obesidad del mundo.

Especialistas de la Alianza por la Salud Alimentaria afirman que el consumo de bebidas azucaradas propicia más de 40,000 muertes al año.