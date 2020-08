VIDEO: Mujer insulta a jardineros afroamericanos

Brandon Cordova dijo al diario Orlando Sentinel que su equipo estaba a punto de finalizar su trabajo el jueves pasado cuando la mujer se acercó a dos de ellos. Cordova dijo que sacó su teléfono celular para filmar la escena. Luego publicó el video en Facebook.

La mujer se acercó a los mellizos Antonio y Antione Harris, capataz y supervisor, respectivamente, de la empresa de jardinería A Cut Above The Rest Landscaping.

Según Cordova, la mujer no dijo por qué estaba molesta, sino que directamente empezó a increparlos.

"Increpaba a mis compañeros... Gritaba como loca... Decía esas cosas odiosas y ellos solo se rían. Cuanto más se reían, más se enfurecía ella", dijo Cordova.

En el video, la mujer vocifera insultos racistas a los hermanos Harris, que son negros.

"Tratamos de serenarla", dijo Antonio Harris al Sentinel, y su hermano añadió que "cuanto más tratábamos de serenarla, más se enfurecía".

Cuando ella se acercó, un mellizo rozó al otro y le advirtió "corona(virus)", y ambos dieron un paso atrás.

En el video, uno de los mellizos deseó a la mujer "un día bendito" antes de dirigirse a su camión.

