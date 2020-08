Rechaza AMLO decreto para postergar elecciones en Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su Gobierno vaya a emitir un decreto para postergar las elecciones en Coahuila, además de señalar que la decisión al respecto corresponde exclusivamente al INE.

"Mi opinión es que tiene que resolverlo el INE, ellos tienen que decidir, no el Gobierno federal, no el Ejecutivo, no la Segob", dijo el mandatario.

Y cuestionado sobre un supuesto decreto para aplazar los comicios, atajó que "no nos corresponde legalmente, ya no son los tiempos de antes, anteriormente todo el proceso electoral se manejaba desde la Secretaría de Gobernación, ahora no, queremos que de verdad haya autonomía", aseguró el Ejecutivo federal.

"Ya no queremos lo que sucedía anteriormente, que le daban órdenes a los consejeros del INE", advirtió.

Finalmente, López Obrador reiteró que la decisión "corresponde al INE y se tiene que respetar su autonomía", además, agregó que "la Secretaría de Salud ya ha definido los protocolos que debemos cumplir todos" y a partir de ellos el INE tiene que decidir si se celebran o no las elecciones.