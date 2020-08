Explosión en Beirut interrumpe sesión fotográfica de novia

La joven libanesa está posando con su vestido frente a la cámara, cuando se escuchan las explosiones a lo lejos.

Humo y polvo cubren la zona, por lo que los presentes buscan refugio mientras el camarógrafo capta el desastre y caos que se extiende en las calles.

A bride was taking her wedding photos moments before the explosions — heartbreaking pic.twitter.com/Q4kvTtBqDO