'Cubrebocas sí ayuda; si no se pone sanción, no será obligatorio'

El uso de cubrebocas sí ayuda a combatir el coronavirus, si no se pone sanción no será realmente obligatorio, señaló el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta.

El gobernador envió una iniciativa de ley al Congreso estatal para hacer obligatorio el uso de cubrebocas e imponer sanciones como multas y arresto, a quienes no lo usen.

"Estamos convencidos que el cubrebocas es necesario y sí funciona, que sí ayuda, por lo tanto es necesario utilizarlo, esa es una primera idea para poner el uso de cubrebocas obligatorio. En segundo lugar, para que algo sea obligatorio debe conllevar una sanción el no cumplirla; de lo contario, con la obligatoriedad, queda un poco en el aire.

"En tercer lugar, es muy claro que no puede ser una cuestión voluntaria, hay mucha gente muy responsable, pero lamentablemente mucha gente que no, sigue habiendo, por diferentes razones, muchas gente que no lo quiere usar, cree que el virus es mentira, que no se enferma", comentó en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

El mandatario señaló que el uso de tapabocas no será fácil y que el personal policiaco, que está en la calle y estaría buscando que se cumpla el uso, repartiría cubrebocas a las personas que no lo tengan, antes de que sean acreedores a una sanción.

"No estamos pidiendo una cosa muy complicada, si ni así hay cooperación se tendría que proceder a una sanción. Tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que buscar que se cumpla, mandar un mensaje muy claro de que es obligatorio y de que habrá una consecuencia si no se cumple.

"No va a ser fácil, es peor no hacerlo, la gente cooperaría menos… Vamos a hacer este esfuerzo, nosotros decidimos dar este paso, mandar un mensaje de que es necesario y obligatorio. Tenemos que ir, poco a poco, creando este cambio", comentó.

El gobernador José Ignacio Peralta agregó que lo que se proponer es una ley que se activa con una declaratoria de problema sanitario y cuando ya no hay emergencia, "solita la ley queda desactivada, queda incubada; si hubiera otro brote, se hace la declaratoria de problema sanitario".