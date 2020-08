Y nuestros subagentes, disfrazados de carretas desvencijadas, nos informan que un nutrido grupo de priistas “fifís”de orreón mostró su fastidio por la asistencia que por obligación, más que por convicción, tienen que realizara la convocatoria que el flamante presidente estatal de los restos del Partido Revolucionario Institucional, Rodrigo Fuentes Ávila, les impuso como una especie de besamanos cada año desde que ocupa su cargo como mandamás del devaluado tricolor, para que acudan a la procesión del Cristo conocido como el“Señorde Mapimí”, en la que a través de carretas jaladas por equinos parten del ejido Jimulco para viajar por alrededor de dos días hasta Cuencamé, Durango, para venerar al señor de Mapimí, situación que en esta ocasión les pareció fuera de lugar e irresponsable por parte de don Rigo debido a que consideraron que las condiciones que priman en la actualidad por el mortal coronavirus no están como para realizar este tipo de convocatorias.

N o obstante, los subagentes señalan que los priistas cada año hacen de tripas corazón y acuden con la esperanza de que don Rigo les dé la bendición para algún cargo en el partido, y este año no fue la excepción, más ahora que ante el próximo proceso electoral para renovar las diputaciones locales se escuchan rumores de posibles movimientos en el ajedrez político del Estado. Sin embargo, lo que al parecer desconocen los quejosos asistentes de hueso colorado es que, según los expertos en la cosa política, el pastel no se reparte ni por Rigo Fuentes y mucho menos en las comilonas que organiza en su hacienda de Jimulco, pues esas decisiones se toman en alturas VIP donde ni él tiene acceso, por lo que con lo único que regresarán del Cañón de Jimulco será con su dotación de gorditas de cocedor.

***

A quien ya le gustó eso de andar dando la nota en los medios de la capirucha del esmog es al gobernador de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme. Y es que varios replicaron la frase “Yo sí firmé y no me rajo”, con la que el mandatario hizo referencia a la carta con la que nueve gobernadores exigieron la renuncia del subsecretario de Salud y consentido de la Cuarta Transformación, Hugo López-Gatell, ante los desastrosos resultados de la estrategia para enfrentar la pandemia. Dicen nuestros subagentes que tal enjundia le surgió al “góber” priista de Coahuila luego de que su homólogo panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reculó, o sea, se echó pa’trás, lo que de alguna manera afectó el movimiento de los diez mandatarios de la Alianza Federalista, más luego de que todo el fin de semana las fuerzas de la “Cuatroté” se dedicaron a sobarle la cabeza al “pararrayos” del Gobierno federal. Otro que se mantuvo firme en sus señalamientos fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que con las propias cifras del epidemiólogo “rockstar” le demostró sus fallas respecto al manejo del semáforo federal, por lo que no hay buenas expectativas de la reunión que dentro de diez días anunció el presidente que tendría con los rijosos gobernadores. Nuestros subagentes, vestidos de pan de pulque con nuez, nos comentan que al parecer al que ya sacaron de la congeladora fue al “Chico Maravilla” Manolo Jiménez, alcalde de Saltillo, enfriado por aquella famosa “selfie” que, dicen las lenguas de doble filo, intencionalmente subió a sus redes sociales y en la que aparecía el “góber” Riquelme junto a otros funcionarios sin cubrebocas. Este martes, durante la presentación de los Cuerpos Antimotines y de la Policía con caballitos… Perdón, Montada, en las instalaciones de la Feria, el inquilino del Palacio Rosa se desvivió en halagos y felicitaciones para el alcalde. Aunque, a decir de los subagentes, expertos en mensajes cifrados, más bien su estrategia estuvo enfocada en enviar mensajes claros a los alcaldes “testarudos” que, pese a la incidencia delictiva al alza, no les cae el veinte de la magnitud de la responsabilidad que tienen en cuanto a la seguridad, y mejor se la endosan a otros en vez de ponerse a planear estrategias de prevención y contención de los delitos.

***

Los subagentes, disfrazados de cubrebocas patito, nos informan que el terrible coronavirus, que nomás no da tregua al mundo entero, dejó en claro que además de no respetar edad ni clases sociales tampoco perdona a los políticos ególatras; y es que aprovechando las tan relajadas medidas sanitarias que desde un inicio mostraron las autoridades del Ayuntamiento de Torreón, el mortal virus llegó y “atrapó” a dos integrantes del Cabildo, siendo uno de ellos el décimo tercer regidor morenista, Carlos Martínez Escalante, y la otra siendo la estridente síndica de minoría priista, Dulce Pereda Ezquerra, por lo que dicen el pánico se apoderó de los demás integrantes, sobre todo de los ediles panistas, quienes luego de que juraron que todo era color de rosa y mostraron total desinterés a los señalamientos que constantemente estuvieran haciendo las fracciones priistas y morenistas por la falta de medidas sanitarias ante el mortal COVID-19 en el edificio más caro de Torreón y las demás dependencias, que provocaran el contagio de un buen número de trabajadores municipales, al parecer ahora sí les cayó el veinte de que el virus no es cosa de indiferencia, y aunque les duela aceptar que se equivocaron tendrán que endurecer las medidas sanitizantes si no quieren que la presidencia se convierta en un hervidero de contagios, por lo que habrá que ver si toman el toro por los cuernos y mandan a un buen número de personas a trabajar desde casa, antes de que se complique la operación de la Administración.

***

Oficiosos por esto de la pandemia, los subagentes vestidos de caja de la Tesorería Municipal, nos reportan que por de más incongruente es la Administración de Torreón, ya que a pesar de la alta tasa de contagios por el terrible coronavirus que tiene Torreón y pese a las medidas que otros Subcomités Regionales de Salud ya aplican, como sanciones contra las personas que no utilizan el cubrebocas, la Administración municipal se sigue resistiendo a cumplir con esta medida. Pero donde sí se está sacando raja y ahí supuestamente sí hay conciencia es contra el transporte público, donde sin mediar palabra se sanciona a los choferes que no portan esta protección y se les retira de circulación el camión a quien permita subir a los viajeros sin cubrebocas. Se aplica un promedio de 700 multas mensuales a razón de 1 mil 500 pesos cada una. Los subagentes se preguntan por qué cumple unos acuerdos y otros no, si el fin debe ser el mismo, o sea, disminuir la tasa de contagios, pero sin hacer negocio, ya que finalmente si no puede la autoridad obligar al ciudadano a cumplir con el cubrebocas, mucho menos el conductor de una unidad.

***

El que le ha de tener una veladora encendida, no a san Ignacio de Loyola, sino a san Emilio Lozoya, es el ex ‘hooligan’ panista Luis Fernando Salazar, para no ser nombrado entre los senadores panistas “maiceados” por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien anda como ventilador soplando nombres a diestra y siniestra de todos los implicados a quienes les dio moche para aprobar la Reforma Energética, pues, a decir de los subagentes, si sale ‘embarrado’... Adiós, carrera política, y sobretodo sus aspiraciones a ocupar el séptimo piso de la presidencia municipal. Lo curioso es que quienes tienen las antenas a todo lo que da en las audiencias de Lozoya para reportar a La Laguna son los propios integrantes de Morena, que no han dejado de recordar que don Luis Fernando era senador cuando se aprobó la Reforma Energética y en su momento pudo haber sido de los ‘agraciados’ llamados a las oficinas de Pemex por su gratificación y, de ser así, pues les deja el camino libre a otros suspirantes por ese partido, ya que mientras más pasan los días son más los que levantan la mano para la alcaldía pensando en que la ola de la 4T les garantizará el resultado.