Entregan más de 40 mdp en becas estudiantes en el norte de Coahuila

Rocío Domínguez Vital, subdelegada de los Programas Sociales Bienestar en la región norte de Coahuila, dio a conocer que concluyeron con la entrega de las becas de apoyo para los estudiantes de nivel meda superior o preparatoria; con lo que se destinaron más de 40.3 millones de pesos para un total de 11 mil 200 beneficiarios.

La funcionaria federal detalló que de los 11 mil 200 beneficiarios, alrededor de cinco mil 500 son estudiantes del municipio de Piedras Negras y los demás se distribuyen en el resto de los municipios de la región norte de Coahuila; además de informar que en esta ocasión se entregaron dos bimestres.

Domínguez Vital detalló que no se adelantó pago alguno, al contrario se pagó un bimestre que se les debía; por lo que en esta ocasión cada beneficiario recibió la cantidad de tres mil 200 pesos, que corresponden al mes de marzo-abril, así como el bimestre de mayo y junio.

“Julio y agosto no se les paga, como no están en clases no se les paga, sería hasta agosto que inicien y se vendría pagando en octubre", manifestó la subdelegada de la Secretaría del Bienestar en la región norte de Coahuila.

Por ello, la citada dependencia federal realizó una entrega de recursos en apoyos a estudiantes de preparatoria por una cantidad superior a los 40.3 millones de pesos, con lo que concluye la entrega de apoyo al ciclo correspondiente al 2019-2020. La próxima entrega se realizará, como lo indicó en el mes de octubre, pues corresponderá a la beca del bimestre agosto – septiembre, es decir, del ciclo escolar 2020 – 2021.