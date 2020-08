Familiares exigen libertad para joven detenido en Hidalgo

Al grito de "Juan Carlos es inocente" y "justicia", un grupo de personas se manifestaron en el juzgado cuarto de distrito en Pachuca para exigir la liberación de Juan Carlos Monroy Martínez, a quien se le acusa, según su madre de manera injusta del delito de asesinato.

Patricia Martínez Ruiz, madre del imputado exigió el mismo trato que las autoridades le han dado a Emilio Lozaya, "quiero que mi hijo tenga los beneficios que tuvo Lozoya, también tiene derecho de llevar su proceso en casa. Que los beneficios del rico, también sean para el pobre".

Acompañada de familiares y amigos, quienes llevaban un féretro y pancartas, la mujer acusó graves irregularidades en la carpeta de investigación, así como actos intimidatorios y de tortura.

Patricia Martínez aseveró que desde diciembre su hijo fue detenido acusado de disparar un arma en contra de un joven quien falleció. Los hechos sucedieron en un bar de la capital del estado.

Aseveró que los hechos ocurrieron en diciembre y su hijo fue detenido 10 días después acusado de manera injusta, ya que, precisó, este se encontraba a más de 15 metros del asesinato, como consta en la periciales.

El joven dijo sufre de varios problemas de salud como diabetes juvenil y un trasplante que se le hizo hace algunos meses.

"Ha sido un largo peregrinar en una carpeta demasiado manipulada, llena de inconsistencias en donde él ha tenido que pagar las consecuencias en el centro donde ha sido golpeado y a causa de esto lo dejaron ciego 15 días, además de aislarlo y no suministrarle su medicamento".

También acusó que debido al problema de salud de su hijo es altamente vulnerable para un contagio de COVID-19.

"Yo lo voy a sacar vivo, a mi hijo me lo llevó vivo, no me lo voy a llevar en un ataúd".