Así quedaron las calles de Beirut tras fuerte explosión

Hasta el momento se registraron 10 muertes y una cantidad 'innumerable' de heridos, que han sido auxiliados por los mismos rescatistas y algunos voluntarios.

La onda expansiva de la explosión recorrió varios kilómetros, dejando estructuras, casas, autos y más propiedades afectadas.

A través de redes sociales locales de la capital han compartido videos captados en el momento exacto en el que se suscitó el lamentable hecho, pero también se han difundido publicaciones con las secuelas.

En algunas imágenes se pueden ver cuerpos entre los escombros, autos deshechos y edificios completamente destrozados.

#BREAKING - The port of #Beirut is completely destroyed and nearing collapse following a MASSIVE explosion in #Lebanon . pic.twitter.com/Hk4CnE0vQA

Massive explosive in beruit. The number of people died is unknown.

There is a massive destruction in the city.

Our prayers are with Lebanese brothers and sisters. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/wop6NCeiGV