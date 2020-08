Reportan al menos 10 muertos por explosión en Beirut

Según la cadena local LBCI, hay más de 500 heridos en el hospital Hotel Dieu, situado en el centro de Beirut, y la fuente añadió que el hospital "no puede recibir más personas heridas".

El director de la Seguridad General libanesa, Ibrahim Abbas, afirmó a los medios en una visita al puerto de Beirut que "parece que la explosión ocurrió en un almacén con material altamente explosivo confiscado desde hace años", sin dar más detalles.

El presidente del Líbano, Michel Aoun, llamó para proveer refugio a todos aquellos que se han visto desplazados por la deflagración.

El ministro de Sanidad, Hamad Hasan, ha ordenado a todos los hospitales que reciban a los heridos y que el tratamiento sea a cuenta del ministerio.

