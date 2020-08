VIDEOS: Así fue la explosión en el puerto de Beirut

Durante la mañana de este martes, Beirut registró una enorme explosión en un almacén de petardos, ubicado en el puerto de la ciudad libanesa.

Según detallan medios internacionales, primero se registró un incendio en el almacén de explosivos, lo que después derivó a una gigantesca explosión.

Tal como se aprecia en videos compartidos por medio de redes sociales, una enorme nube de humo en forma de hongo cubrió el puerto de la ciudad, la cual pudo ser visible desde varios puntos de ésta hasta que se originó la enorme explosión.

Habitantes reportaron diversos desastres a causa del estallido que se sintió incuso a varios kilómetros del mencionado lugar, además de registrarse decenas de heridos. Según detallan reportes oficiales de las autoridades libanesas.

