Marcelo Torres Cofiño acusa propaganda de AMLO en folleto de la SEP

Marcelo Torres Confiño, presidente de la Junta Directiva del Congreso de Coahuila, manifestó que el folleto difundido sobre los educación por el gobierno federal se trata más bien de un escrito que busca promover el partido de Morena entre la comunidad.

“Es una forma burda de hacerse promoción, demagogia al puro estilo del presidente López, carente de información clara y correctamente explicada. Descaradamente violando la Constitución en el artículo 134 en donde en la propaganda de gobierno se prohíbe la promoción de la imagen y de los nombres de los funcionarios”, dijo.

Además, advirtió que el partido de Acción Nacional no se quedarán de brazos cruzados luego de que se incluyera la imagen del presidente de México junto a Hugo López-Gatell en la circular educativa.

“Tal parece que López Obrador ya trae gallo pues también se dedica en promocionar a López Gatell. Todo lo que desde Morena criticaban al PRI, allí fueron a parar todos los priistas del pasado, cambiaron de colores y de siglas, pero su corazón y sus prácticas son tan priistas como las de los que se quedaron en las filas del tricolor”.

Torres Cofiño, se refirió también a la falta de atención a los docentes, ya que asegura no se están tomando en cuenta el uso de nuevas tecnologías.

“Conociendo como conozco a los docentes, me doy cuenta que no se les está escuchando; que las medidas ante la pandemia están sugiriendo de un escritorio de la Ciudad de México y no de los profesores y de las maestras que están dando lo mejor de sí para sacar a nuestras hijas e hijos adelante”, mencionó.