Perro interrumpe con su aullido una entrevista en vivo

Harris se encontraba hablando sobre el COVID-19 cuando su perro de pronto comenzó a aullar, algo que el presentador Niall Paterson no pudo dejar pasar desapercibido ni contener su risa.

“Este virus parece arreglárselas muy bien en los lugares más calientes; se está embraveciendo en Brasil y Australia está en su segunda ola", decía Harris justo cuando su perro la interrumpió. Ella hizo un gesto para callar a su mascota pero fue Niall quien entonces intervino entre risas diciendo: "Espero sinceramente que eso fuera su perro interviniendo en la entrevista".

During an interview with Sky News about the #COVID19 pandemic, Dr Margaret Harris of the @WHO got a surprise a visit from her dog, who wanted to get involved.



