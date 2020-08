Las palabras tienen la palabra

LOS SIETE PUNTOS PARA REDACTAR

Cuando nos comunicamos a través de la palabra hablada lo hacemos casi automáticamente, porque tenemos mucha experiencia en ello y no apreciamos lo difícil y complicado que puede ser, pero cuando queremos comunicarnos por escrito empezamos a tener problemas y a veces no sabemos ni por dónde empezar.

En ese caso, necesitamos saber redactar, que en realidad es como "hablar por escrito", pero no es tan sencillo. Por esa razón, hoy quiero compartirle las siete recomendaciones prácticas para redactar correctamente, que de seguro le serán de utilidad.

1.- Pensar. Antes de empezar a correr la pluma o a aporrear el teclado, le recomiendo dedicarle un momentito a pensar qué es exactamente lo que quiere decir. Parece demasiado obvio, pero ya verá que no lo es tanto.

Piense qué es lo que quiere decir, a quien se lo va a decir y cómo se lo quiere comunicar, si en lenguaje coloquial, comercial, formal, técnico, etc.

2.- Ser conciso. Procure dejar los rodeos para jinetes y jaripeos. Al escribir su mensaje, cualquiera que sea, vaya directamente al asunto, sin incluir palabras de más que le van a hacer perder interés a quien lo lea.

3.- Claridad. Una cosa es ser conciso y otra ser claro. A veces, aún siendo conciso usamos terminología rebuscada que nuestro receptor no va a entender. Es necesario utilizar un lenguaje claro y adecuado para el público que nos leerá.

4.- Adecuar. Nuestro mensaje debe ser adecuado a las personas que lo van a recibir, según su nivel de conocimientos, motivos y costumbres.

5.- Diversificar. En un mensaje escrito no es bueno repetir una y otra vez determinada palabra o expresión. Es necesario utilizar sinónimos o expresiones equivalentes para no caer en este error que le quita fuerza al texto por su monotonía.

6.- Concluir. Podríamos equiparar nuestro mensaje con la narración de un cuento. Hay que hacer el planteamiento, luego viene el desarrollo de la historia y finalmente, el cierre. Ese cierre es la conclusión a la que debemos llegar para que el mensaje sea completo.

7.- Revisar. Debemos hacer una o varias revisiones de nuestro texto para comprobar que se han cumplido los requisitos del objetivo y que no existan errores.

ME PREGUNTA: Jorge Fernández: ¿Por qué se les llama infantes a algunos soldados o marinos, si no son niños?

LE RESPONDO: De acuerdo con sus raíces, la palabra "infante" se refiere a alguien que no puede hablar, característica muy propia de un niño. Los infantes del ejército o la marina pertenecen a un nivel en el que no dan órdenes y por eso, en sentido figurado, se dice que "no pueden hablar".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si te parece que sabes mucho y entiendes bien, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras.