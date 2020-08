Entra televisión al regreso a clases

El regreso a clases e inicio del ciclo escolar 2020-2021 será virtual, a través de televisión y radio.

Tras reconocer que no hay condiciones para regresar a las aulas de manera presencial, el Gobierno federal anunció que se pactó con cuatro televisoras para ampliar la cobertura de los programas de Aprende en Casa.

"El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestros y maestras; sin embargo, el riesgo para la salud sigue siendo alto.

"La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia, de lo contrario nos puede suceder lo que sucedió en Reino Unido, Francia, Israel, que iniciaron clases y tuvieron que volver a suspender actividades. En México las clases presenciales sólo se darán con semáforo verde, es una decisión de las autoridades de salud", señaló Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la cobertura será en todo el territorio nacional, por la integración de las televisoras privadas y las públicas, y dijo que el acuerdo con cuatro televisoras privadas tendrá un costo económico, aunque cobrarán una "tarifa social".

"Se trata de la cuota mínima, no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es, la vamos a bautizar así, tarifa social", señaló.

Las autoridades federales aseguraron que los maestros son insustituibles y que su tarea principal durante la contingencia por el coronavirus es dar seguimiento de manera remota a sus estudiantes.

El contacto, señalaron, podrá ser por teléfono o a través de instrucciones colocadas en las rejas de las escuelas, que los padres pueden consultar.

A una semana del regreso a las aulas previsto hace dos meses por la SEP, López Obrador dijo que las clases virtuales no serán transmisiones de entretenimiento y tendrán validez oficial, por lo que los estudiantes serán evaluados a partir de ellas.

"Es iniciar las clases con toda la formalidad, no es un curso de emergencia o transitorio, es iniciar las clases de conformidad con el plan educativo, se van a tener los libros y todos los instrumentos necesarios", aseguró.

Con la ampliación de la cobertura se pretende llegar a 30 millones de alumnos de 16 grados escolares, a través de cuatro televisoras y seis canales, por los cuales se transmitirán los 4 mil 500 programas educativos las 24 horas de los 7 días a la semana.

Asimismo, se prevé difundir 650 programas en radio para los alumnos que no tienen acceso a la televisión.

Especialistas en educación cuestionaron los alcances del programa de regreso a clases virtual.

"Comenzaremos clases el 24 de agosto con una estrategia fundamentalmente basada en la televisión y la radio. En el mensaje el secretario (de Educación) trata de reconocer la labor de docentes y padres, pero lamentablemente hay muchos ausentes.

"¿Cómo podemos pretender abrir la economía cuando las escuelas están cerradas? ¿Qué proponen para el reto de muchos papás que están ya regresando a laborar presencialmente y no puede quedarse en casa?", indicó Marco Fernández, académico del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa.

Fernández cuestionó la manera en que se harán los diagnósticos sobre aprendizajes.

"¿Cómo vamos a lograr la retroalimentación de los docentes a sus alumnos que estarán obteniendo lecciones principalmente mediante la televisión? ¿Cómo le harán para que los denominados portafolios de vivencias sean más efectivos para el aprovechamiento de los alumnos?", escribió en su cuenta de Twitter.

Alma Maldonado, académica del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, criticó que no se haya presentado una estrategia para evitar el abandono escolar.

"¿Qué va a pasar con los alumnos de los cuáles no se volvió a saber de ellos? Creo que es la mayor preocupación. Hay un grupo de estudiantes muy vulnerables y no hay una estrategia para ir a buscar a esos estudiantes, que de grupos de 50 o 40, nunca se comunicaron", advirtió.

Asimismo, lamentó que no haya suficientes recursos para hacer un retorno paulatino a las aulas.

Acuerdo

¿En qué consiste el acuerdo con televisoras para el regreso a clases? *El acuerdo es con las corporaciones televisivas privadas para que, a través de seis canales, se emita contenido educativo las 24 horas del día y durante los siete días de la semana. *Para quienes no tengan acceso a la televisión en sus casas, se anunciaron emisiones en radio y la distribución de cuadernos gratuitos. *México cerró el 20 de marzo institutos educativos, aunque los centros de algunos estados y escuelas privadas se avanzaron a la medida decretada por el Gobierno y habían cerrado días antes.