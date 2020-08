No se celebrará Grito de Independencia en Torreón este año

La pandemia que se sufre en todo el mundo del COVID-19 no permitirá celebrar el 210 aniversario de la Independencia de México ni los 113 años de Torreón como ciudad de forma masiva.

Así lo anunció el alcalde, Jorge Zermeño Infante, quien descartó la tradicional celebración del Grito de Independencia debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

"No va a haber grito, la ceremonia tradicional que convoca mucha gente, que convoca gritar y que difícilmente puedes poner sana distancia no se va a llevar a cabo", recalcó.

Zermeño no descartó realizar algún evento sencillo, en el que no se convoque a la ciudadanía para conmemorar la Independencia del México. "Seguramente habrá alguna conmemoración que podamos hacer controlada pero no el tradicional", explicó.

El alcalde insistió: "No podemos convocar a la gente a que venga masivamente a gritar '¡Viva México!'"

Sobre los reconocimientos que año con año se entregaban a los ciudadanos distinguidos, a quienes se les reconocía su labor en diversos ámbitos, dijo que por este año se cancela o se buscaría la forma de llevarlo a cabo atendiendo la contingencia sanitaria.

"Vamos a ver qué hacemos, si por este año se cancela o simbólicamente se hacen algunos reconocimientos", comentó el edil.

En cuanto al informe de gobierno, que rendirá en el mes de diciembre, el edil dijo que aún falta tiempo, aunque espera que sean otras las condiciones que se tengan.

"El informe es a fin de año, falta mucho. Espero que para entonces estemos en otras condiciones", mencionó el alcalde de Torreón.