Vans 'se pinta de amarillo' y lanza colaboración con Los Simpson

Celebrando los 30 años de la serie, Vans lanza la colección que pretende llegar al gusto de todos los fanáticos a través de sus diseños de calzado y ropa.

No sólo 'Homero', 'Bart, 'Marge', 'Lisa' y 'Maggie', adornaran esta nueva colección, sino que se suman personajes como 'Moe', 'Lenny', 'Barney', 'Patty' y 'Selma', como lo muestran imágenes compartidas en la página oficial.

America’s favorite family comes to life in the new The Simpsons x Vans collection, arriving soon. https://t.co/elVpPQOmgW pic.twitter.com/hsLU75AHbm