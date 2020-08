VIRAL: Recibe por correo el chocorrol que le hacía falta desde Monterrey

La historia de un joven que se percató que le hacía falta un chocorrol en el empaque que había comprado, se ha vuelto viral en redes sociales, debido a que recibió el postre faltante por parte de una persona que se encontraba a kilómetros de distancia de él.

A través de una publicación de la página oficial de ChoroRoles Marinela México, en Facebook, el usuario 'Daniel M Douriet', de Sinaloa, comentó que había comprado un paquete del producto pero en éste sólo se encontraba uno de los pastelitos, contrario a ser dos como comúnmente se comercializan.

Como evidencia, Daniel adjuntó una fotografía en la que mostraba la charola del producto únicamente con un chocorrol.

"Acabo de comprar unos chocorroles y nomás viene uno en el paquete", agregó Daniel, quien comenta que tras esto los encargados de la página le pidieron sus datos, además de fotografías del empaque.

Supuestamente la empresa no le brindó alguna solución al joven, por lo que éste pensó que su situación terminaría ahí, pero meses después un usuario se puso en contacto con él.

Rodolfo Garza, quien dijo ser originario de Monterrey, Nuevo León, respondió al comentario de Daniel, diciéndole que el chocorrol faltante, lo tenía él.

"Oye, no me lo vas a creer pero me lo pusieron a mí. Me vinieron 3 chocorroles y es un paquete de dos normal. Dime a dónde te lo mando", agregó Garza.

Al conversar a través de inbox, Daniel comenta que Rodolfo con toda la disposición de enviarle el postre, le pidió sus datos.

"Con los chocorroles no se juega. Te lo mando por DHL sin bronca. A ver si Marinela nos regala algo por esto", agregó Rodolfo quien adjuntó a la conversación fotografías del envío.

Al poco tiempo el chocorrol faltante ya estaba en manos de Daniel, con una nota de su nuevo 'amigo' que decía: "Que nunca te hagan falta ChocoRoles en tu vida".