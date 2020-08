Revelan primeras imágenes de Tom Holland y Robert Pattinson en nueva cinta

Luego de que Netflix emocionara con el anuncio del próximo estreno de su película The Devil All the Time protagonizada por Tom Holland y Robert Pattinson, este lunes se han revelado las primeras imágenes del filme ambientada al final de la Segunda Guerra Mundial.

Entertainment Weekly reveló en exclusiva un primer vistazo de la esperada cinta dirigida y coescrita por el cineasta independiente Antonio Campos, la cual está basada en la saga literaria homónima escrita por Donald Ray Pollock, publicada en 2011. En las imágenes que circulan en redes sociales se ve a Holland interpretando a "Arvin Russell", un joven que soporta el peso del trauma familiar y resiste los altibajos de mediados del siglo XX. Asimismo, se puede ver a Robert Pattinson en su papel de "Preston Teagardin" con tintes sombríos. Ambos actores que tendrán mayor incidencia en la trama, compartirán cámara con Jason Clarke, Bill Skarsgård, Riley Keough, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska y Eliza Scanlen. ¡Primeras imágenes de #TheDevilAtTheTime!Película de Netflix protagonizada por #TomHolland y #RobertPattinson. La cinta sigue la historia personas con transtorno post traumático de la Segunda Guerra Mundial en la década de los 60's.pic.twitter.com/6GLMdqv4wJ — 5 y acción! / Podcast de cine (@5yAccionMX) August 3, 2020 De acuerdo a declaraciones de Campos, "(The Devil All the Time) sigue una narrativa de varios hilos ambientada entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la participación de Estados Unidos en Vietnam, en la que se cruzan todas las vidas de un grupo heterogéneo de personajes". The Devil All the Time se estrenará en Netflix el próximo 16 de septiembre.