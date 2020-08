La 'muerte' invade playas de Quintana Roo para 'asustar' a turistas

Según detallan medios nacionales, los hechos fueron registrados en Puerto Morelos, de donde se presume es originario el protagonista de esta historia.

Imágenes difundidas en redes sociales, muestran al hombre portar un traje negro con estampado de huesos, una mascara, una capa y una oz que lleva en su mano, mientras ronda a los visitantes que parecen no tomar conciencia ante el peligro que implica el contagio por COVID-19.

A young man disguised as the death walks at the beach of Puerto Morelos inviting tourists and locals to return to their homes -as the beaches are still closed to visitors- in Puerto Morelos amid the COVID-19 coronavirus pandemic.



